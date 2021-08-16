«إسعاد شرطة دبي» تبحث التعاون مع «جمعة الماجد» الاستثمارية

دبي (الاتحاد)

ترأست منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب، اجتماعاً مع وفد من مجموعة شركات «جمعة الماجد الاستثمارية» ترأسه فادي شفي، مدير أول التسويق والتواصل للمجموعة بحضور صابرين عبده، مدير التسويق، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، رحبت منى العامري، بممثلي مجموعة شركات «جمعة الماجد الاستثمارية» مشيرة إلى أن المجموعة تعد من الشركات الرائدة على المستوى المحلي والدولي، والتي تشمل مختلف المجالات الاستثمارية، مؤكدة على الاهتمامات المشتركة بين الطرفين، وخاصةً فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق ونشر السعادة بين أوساط المجتمع.

من جانبه، تقدم فادي شفي، بالشكر الجزيل إلى منى العامري، على حسن الاستقبال واللقاء المميز، مؤكداً استعدادهم للتعاون في مختلف المجالات الاستثمارية الممكنة لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.

هذا وقدمت العامري، للوفد الزائر شرحاً حول المستوى الذي وصلت إليه بطاقة «إسعاد»، وعلاقاتها مع مختلف المؤسسات والشركات التجارية على المستوين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى انتشارها الواسع والسمعة الممتازة التي أصبحت تتمتع به على مستوى الدولة وخارجها.