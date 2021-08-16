شرطة عجمان تشارك في برنامج الجينوم

عجمان (الاتحاد)

شارك منتسبو القيادة العامة لشرطة عجمان في برنامج الجينوم الإماراتي، وذلك دعماً لتوثيق الترابط المجتمعي ووضع الركائز والأسس لمستقبل أكثر أمناً وتقدماً وازدهاراً لدولة الإمارات.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، إن مشاركة شرطة عجمان في برنامج الجينوم الإماراتي، جاء ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والطبية في الدولة، لافتاً إلى أن نجاح هذا المشروع سوف يسهم في تحقيق التشخيص الدقيق للأمراض، وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى تعزيز قدرة وكفاءة السياسات الصحية في الدولة مستقبلاً، ورفع مكانتها في مؤشر التنافسية العالمية، وتقديم رعاية صحية عالية المستوى.