محمد بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس البرازيلي للاطمئنان على صحته

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة اطمأن خلاله على صحة فخامته بعد خروجه من المستشفى، إثر وعكة صحية تعرض لها مؤخراً.. معرباً عن تمنياته له دوام الصحة والعافية.

كما نقل سموه إلى الرئيس جايير بولسونارو.. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأطيب أمنياته له بالصحة والسلامة ولبلاده وشعبه الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لسموه على ما أبداه من مشاعر طيبة.. متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والرخاء.