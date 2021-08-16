«باقات ورود» بدلاً من المخالفات المرورية

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «يداً بيد» في مدينة العين تقوم من خلالها باستبدال عدد من المخالفات المرورية بالنصائح التوعوية، وباقات الورود للسائقين ضمن جهودها في تعزيز الوعي المروري، وحث السائقين على عدم ارتكاب المخالفات مستقبلاً وتضمن «كرت التوعية» نوع المخالفة وقيمتها، وفيديو توعوياً للمخالفة نفسها من خلال المسح على الباركود. وأكد المقدم سيف محمد العامري نائب مدير إدارة المرور والدوريات في العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية اهتمام شرطة أبوظبي بسلامة الجمهور قبل إصدار أي مخالفة بحق السائقين المخالفين، لافتاً إلى أن المبادرة عززت التوعية الميدانية عبر تعريف السائقين بأهمية تجنب تراكم المخالفات وتفاديها، وشملت مختلف الطرقات في مدينة العين.

واستوقف عناصر الدوريات شريحة مختلفة من السائقين، وقدموا لهم النصائح التوعوية بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، إلى جانب توزيع باقات ورد وكتيبات، تحفيزاً لهم على ممارسة القيادة المرورية الآمنة، واحترام مستخدمي الطريق من مختلف الفئات مشاة أو سائقي الدراجات النارية لتوصيل الطلبات وغيرهم.