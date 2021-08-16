«خليفة الطبية» تجري عملية قلب مفتوح معقدة لعلاج تشوه خلقي

نجح فريق متخصص من أطباء قلب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية - إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» - في علاج تشوه خلقي لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر.

وتماثل الطفل اليمني محمد نوح حازمي للشفاء بحمد الله، بعد عملية قلب مفتوح استمرت نحو 7 ساعات لعلاج تشوه خلقي مركب، في عملية تعد من أكثر عمليات القلب تعقيداً، تم خلالها اتباع/إجراء راستيلي/ لتصحيح التشوه الخلقي والذي نجم عنه تضيق الشرايين الرئوية، ونجح الفريق الطبي في إعادة تدفق الدم الرئوي بشكل ممتاز. وقالت الدكتورة زبيدة الإسماعيلي نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية: إن فريقاً طبياً مؤلفاً من نحو 12 شخصاً من الأطباء والممرضين قاموا بالعملية التي تعد من العمليات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر.

وكان حجم ووزن الطفل صغيراً؛ إذ بلغ وزنه 5 كلغ فقط، وبحمد الله ومن ثم بجهود الكوادر الطبية والفنية والإدارية المتميزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية والتقنيات المتطورة، تضافرت جميعها لإنجاح العملية التي تمت بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وأوضحت الدكتورة زبيدة الإسماعيلي أن فريق العناية بأمراض القلب عند الأطفال يقدم رعاية طبية شاملة للأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية والمضاعفات المرتبطة بها من خلال الإشراف على استقرار حالاتهم قبل الجراحة والعناية المركزة بهم بعد العمليات الجراحية القلبية المعقدة..مشيرة إلى أن جراحة القلب للأطفال هي إحدى التخصصات النادرة التي تجريها مدينة خليفة الطبية. يذكر أن «إجراء راستيلي» هو إجراء لجراحة القلب المفتوح، ويتضمن استخدام رقعة ذاتية من الشريان الرئوي أو الأبهر كقناة لتخفيف الانسداد الرئوي في البطين الأيمن ذي المخرج المزدوج، مع ضيق في الصمام الرئوي، ويستخدم الإجراء لتصحيح تركيبات معينة من الأمراض القلبية الخلقية مثل تبدل الشرايين الكبرى اليميني أو تراكب الأبهر أو البطين الأيمن ذي المخرج المزدوج، أو تصحيح عيب الحاجز البطيني، أو تصحيح «رتق الرئة» أو ضيق الصمام الرئوي أو ضيق تحت الصمام الرئوي.