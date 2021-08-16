محمد بن زايد ورئيس قيرغيزستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة وتنمية مختلف جوانب التعاون بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال تطورات انتشار جائحة «كوفيد ــ 19» وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية.

وتبادل سموه ورئيس قرغيزستان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.