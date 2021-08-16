دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أصحاب الإقامات السارية الراغبين بالعودة من الدول التي جرى تعليق القدوم منها إلى التقدم بطلب الحصول على الموافقة من خلال الرابط الآتي: https://uaeentry.ica.gov.ae.
تدعو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أصحاب الإقامات السارية الراغبين بالعودة من الدول التي جرى تعليق القدوم منها إلى التقدم طلب الحصول على الموافقة من خلال الرابط الآتي: https://t.co/2DuLUjamhY#الهيئة_الاتحادية_للهوية_والجنسية pic.twitter.com/OLgoIV3HrY— Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) August 16, 2021