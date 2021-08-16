"الهوية والجنسية" توضح شروط العودة من الدول التي تم تعليق القدوم منها

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أصحاب الإقامات السارية الراغبين بالعودة من الدول التي جرى تعليق القدوم منها إلى التقدم بطلب الحصول على الموافقة من خلال الرابط الآتي: https://uaeentry.ica.gov.ae.