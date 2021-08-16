"كليفلاند كلينك أبوظبي" أول مركز امتياز للإشراف على استخدام مضادات الميكروبات

اعتمدت الجمعية الأميركية للأمراض المعدية مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" أول مركز امتياز للإشراف على استخدام مضادات الميكروبات خارج الولايات المتحدة الأميركية.

ويعد هذا التصنيف هو اعتراف دولي بأن برنامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات في المستشفى يلبي أو يتجاوز أعلى معايير تحسين استخدام مضادات الميكروبات ومحاربة مقاومة مضادات الميكروبات - بصفتها واحدة من أخطر عشرة تهديدات تواجه البشرية وفقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية. وبذلك أصبح مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" الآن من بين 131 برنامجاً والوحيد خارج الولايات المتحدة يحصل على هذا التصنيف منذ إطلاقه في عام 2017.

وقالت رانيا اللبابيدي المدير المشارك لبرنامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" : " هذا التصنيف هو تتويج لسنوات من العمل الجاد في مؤسستنا ليكون الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات من أولوياتنا الأولى في رعاية المرضى".

وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تبدأ الأمراض الشائعة في مقاومة الأدوية المستخدمة لمكافحة تلك الميكروبات فالإفراط في استخدام الأدوية المضادة للميكروبات يؤدي إلى تسريع هذه العملية وقد تم ربط هذا الأمر بتطور "ميكروبات فائقة القدرة" تسبب أنواعاً من العدوى لا يمكن علاجها بالأدوية الحالية المضادة للميكروبات مثل المضادات الحيوية.

ويقوم برنامج الإشراف على مضادات الميكروبات الذي يشرف عليه المستشفى بتطوير وتنفيذ وتتبع الاستراتيجيات اللازمة لتقليل استخدام مضادات الميكروبات بشكل عام هذا مع الحرص على تقديم أفضل النتائج الطبية الممكنة للمرضى، بشكل مستمر.

ومن صميم عمل برنامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" التعاون القائم بين كل من صيدلية المستشفى وأطباء الأمراض المعدية الذين يوفرون أعلى مستوى من مستويات الإشراف على رعاية المرضى حيث يعمل صيدلي متخصص في الأمراض المعدية مع استشاري الأمراض المعدية لمراجعة سجلات المرضى الذين وصفت لهم أدوية مضادة للميكروبات، وذلك لتحسين الرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى.

بالإضافة إلى تحسين الجهود الرامية إلى الحد من استخدام المضادات الحيوية والرقابة عليها يلتزم برنامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" بدعم الجهود الساعية على نطاق أوسع لمكافحة انتشار الأمراض المقاومة للأدوية.

وقدم البرنامج دوراً استشارياً للعديد من مقدمي الخدمات الآخرين في جميع أنحاء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لدعم تطوير برامج الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات ويعمل المستشفى عن كثب مع لجان مقاومة استخدام مضادات الميكروبات في أبوظبي والإمارات لوضع الإرشادات اللازمة محلياً ووطنياً.

وقالت اللبابيدي : "نعمل مع شركائنا في جميع أنحاء الدولة وفي الخارج على وضع خطط الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات ووضع برامج تنفيذها والمشاركة بمعرفتنا مسؤولية نأخذها على محمل الجد لأن المشكلات العالمية تتطلب منا أن نتعاون جميعا لمعالجتها."إضافة إلى النصائح الطبية يقدم مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" أيضاً برنامجاً تدريبياً للإشراف على استخدام مضادات الميكروبات وذلك في /أكاديمية الإشراف على استخدام مضادات الميكروبات/ وعلى مدى أسبوعين يقدم البرنامج للمتخصصين في الرعاية الصحية من جميع أنحاء الدولة المعرفة والأدوات والخبرة التي يحتاجون إليها لإنشاء برامج مماثلة في المرافق الصحية التي يعملون بها ومنذ إطلاق هذا البرنامج أكمل 24 صيدلي هذه الدورة التدريبية.