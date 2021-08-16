"الأرصاد": سحب ركامية ممطرة وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقساً رطباً وصحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض. وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة من الاثنين إلى الجمعة - أن الطقس اليوم سيكون رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويظل طقس يوم "الثلاثاء" رطباً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان. ويستمر طقس يوم " الأربعاء " رطباً على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان. أما طقس يوم "الخميس" فسيكون صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويشهد يوم " الجمعة" طقساً صحو إلى غائم جزئيا أحياناً خاصة شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية غرباً بعد الظهر والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.