ولي عهد عجمان يصدر مرسوماً بشأن إعادة تنظيم جامعة عجمان

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم جامعة عجمان، ونص المرسوم - الذي يضم 19 مادة - بعد التعريفات والاستفسارات على إعادة تنظيم مؤسسة التعليم العالي التي أُنشئت بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1988 تحت مسمى «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» ثم تم تغيير اسمها ليكون «جامعة عجمان» وظلت قائمة في إمارة عجمان حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم.. كما تستمر الجامعة في تأدية أعمالها من خلال مقرها الرئيسي في مدينة عجمان ومن خلال الفروع والكليات والمعاهد والمؤسسات والمرافق الأخرى التابعة لها. وتطرق المرسوم إلى استقلال الجامعة ووضعها القانوني من أجل تأدية أعمالها والسعي لتحقيق أهدافها، والتقيد بكل أحكام التشريعات السارية في الدولة والسياسات والإجراءات المعتمدة للجامعة من الوزارة، وأحكام اللوائح والنظم المالية والإدارية التي يصدرها مجلس الأمناء من وقت لآخر، ومعايير الاعتماد الأكاديمي التي تخضع لها الجامعة، ويجوز للجامعة أن تقاضي كمدعية وأن تقاضى كمدعى عليها باسمها وبصفتها الاعتبارية.

وحدد المرسوم الأميري مجموعة أهداف يجب تحقيقها، من أهمها الإسهام في دعم وتعزيز التعليم العالي الفعال وإعداد البحوث الأكاديمية وتوفير الأنشطة العلمية المبتكرة ومراكز التدريب الأكاديمي والمهني بهدف تطوير موارد بشرية لها كفاءات مهنية وذات مهارات عالية لتلبية احتياجات ومتغيرات سوق العمل في الدولة، وتوثيق الروابط الثقافية والشراكات العلمية والتعليمية المثمرة مع الجامعات وهيئات ومؤسسات ومعاهد ومراكز التعليم العالي الأخرى داخل الدولة وخارجها، ونشر وتنمية المعارف الإنسانية والإسهام في النهوض بحركة التأليف والترجمة وتحفيز ثقافة التميز والابتكار والتطوير العلمي وتأهيل طاقات ومهارات الطلاب الذاتية، واستغلال خبرات وكفاءات أساتذة الجامعة في شتى المجالات بغرض مواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبما يؤدي لازدهارها ورفاهية مواطنيها والمقيمين فيها.

لوائح

طالب المرسوم الأميري مجلس الأمناء بإصدار اللوائح الداخلية للجامعة، على أن تتضمن الهيكل التنظيمي لأجهزة الإدارة في الجامعة، ومسار العمل المؤسسي فيما بين أجهزة الإدارة العليا للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز والمؤسسات والمرافق الأخرى التابعة للجامعة، بجانب اللوائح والنظم التي تحكم الشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة وأنظمة استخدام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين الآخرين في الجامعة، ويجوز لمجلس الأمناء أن يقوم من وقت لآخر بتعديل أحكام اللوائح الداخلية وبإصدار أية لوائح أو أنظمة أو قرارات أخرى لتنظيم أعمال الجامعة. ويلغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.. المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1988 بشأن تأسيس كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا والمرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس الأمناء والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2018 بشأن استبدال مسمى جامعة عجمان، وذلك من دون مساس بصحة ونفاذ أي قرارات صدرت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وفقاً لأحكام المراسيم الملغاة بموجب أحكام هذه المادة.