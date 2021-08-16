خبيران: أبوظبي تطور قطاع الإعلام

أحمد عاطف (القاهرة)

قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبدالعزيز، إن إعلان أبوظبي لـ«الكونغرس العالمي للإعلام» أكد أن لديها مشروعاً ضخماً للتنمية ويهدف لتطوير قطاع الإعلام بشقيه التقليدي والجديد، موضحاً أنه يستهدف في الأساس الإعلام بجوانبه الثلاثة المحلي والإقليمي والدولي، ووصفه بأنه أحد المشروعات الواعدة.

وأضاف أن المشروع سيحقق نتائج كبيرة على مستوى تعزيز الحالة الإعلامية الإقليمية، لا سيما أن هناك الكثير من المشاكل التي تعتري صناعة الإعلام في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن اختيار أبوظبي هذا التوقيت بالذات لإعلان المشروع له دلالة مهمة، خاصة أن قطاع الإعلام عانى ضربات فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن مثل هذا العمل الضخم الذي خُطط له بعناية يمكن أن يساعد على دفع دماء جديدة في القطاع وتطوير الأفكار وتجاوز العثرات، مشيراً إلى أن المسمى «الكونغرس العالمي للإعلام» يعكس قيمة التشاركية وقيمة الديمقراطية في صناعة الإعلام التي تعتمد على تبادل الآراء والحوار والرغبة في النقاش وطرح القضايا ذات الأولوية، وهذا سيدفع الإمارات للعب دور عالمي ينوب عن المنطقة في هذا القطاع الكبير.

بدوره، قال فادي رمزي أستاذ الإعلام الرقمي بالجامعة الأميركية في القاهرة: إن مبادرة أبوظبي ومشروعها لمستقبل الإعلام هو أمر محوري للإعلام وما يمر به من أزمات في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيضع الإمارات في مقدمة دول العالم التي تطور وتتشارك في دعم الإعلام بكل الوسائل الجديدة من الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.

ولفت إلى أن الإعلام بصيغته الجديدة يتكون من مثلث له ثلاثة عناصر وهي رسالة وصناعة وحرفة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة بالتحديد تدعم أضلع المثلث لأن أزمة «كورونا» تسببت في ثقل كاهل الصحفيين في صناعة الأخبار وعرضها بطرق جديدة وجذابة تتناسب مع تطور الصناعة في العالم.

وأوضح أن المشروع الإماراتي للإعلام يقدم «بيزنس موديل» للأشكال الرقمية للصحافة على كافة المنصات، كما إنها تواكب الصناعة بشكل يدعمها كحرفة لتعليم وتدريب الصحفيين كما فعلت الوسائل الكبري كـ«جوجل وفيس بوك» لدعم الصحفيين بشكل حكومي ومستقل.