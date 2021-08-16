«نبرد عليهم 2» في أم القيوين

أم القيوين (وام)

واصل فريق سفراء السعادة التطوعي تنفيذ مبادرة «نبرد عليهم 2» المقامة تحت رعاية الشيخ حميد بن عمار النعيمي بالتعاون مع منصة متطوعين الإمارات وبالشراكة مع وزارة تنمية المجتمع، والتي تنظم بشكل أسبوعي حتى نهاية فصل الصيف بمشاركة فعالة من أبناء الوطن وفق الإجراءات الاحترازية.

وتهدف المبادرة لإسعاد الفئة العاملة في المواقع الإنشائية، ورسم البسمة على وجوههم وتخفيف معاناة حرارة فصل الصيف عليهم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة، بالإضافة إلى حرص المشاركين على ترسيخ معاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ومجتمعها الأصيل، حيث قام المشاركون في المبادرة بتوزيع المشروبات الباردة والمياه والمأكولات الخفيفة والمثلجات والكمامات على أكثر من 3000 عامل.

شارك في تنفيذ المبادرة مع الفريق في محطتها الرابعة بإمارة أم القيوين محمد الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي وقائد فريق سفراء السعادة التطوع، والمستشار عبدالله الشحي الرئيس التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، وسيف الرحمن رئيس فريق شكراً لعطائك التطوعي، ومدير فريق سفراء السعادة سعيد الحوسني، وشريك السعادة المستشار بشار علي عضو جمعية الإمارات للمحامين وعدد من الإعلاميين والناشطين الاجتماعيين، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من فريق سفراء السعادة ومنصة متطوعين الإمارات ومتطوعي فرسان السعادة الأطفال.