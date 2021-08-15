طقس صحو بوجه عام

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فرصة تكون سحب ركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند 18:36 والمد الثاني عند 08:03 والجزر الأول عند الساعة 11:41 والجزر الثاني عند الساعة 02:01.. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 14:40 والمد الثاني عند الساعة 05:21 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:20.