«طرق دبي» «أفضل فريق» في جوائز «السلامة البريطاني»

دبي (وام)

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على جائزة «أفضل فريق»، ضمن جوائز السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني لعام 2021، وتم تتويجها باللقب من بين 292 مؤسسة عالمية تمثل مختلف القارات والدول التي تشمل المملكة المتحدة وأفريقيا وآسيا والهند وأوروبا والشرق الأوسط ليصبح فريق الهيئة هو الوحيد المتوّج بهذا اللقب. وجاء حصول «الهيئة» على تقييم امتياز في جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لالتزامها بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين ومقار العمل خلال عام 2020، وبالتالي أصبحت «الهيئة» واحدة من بين 86 مؤسسة تحصل على مرتبة الامتياز في جوائز السلامة الدولية 2021.

وقالت ندى جاسم مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «الفوز بالجوائز العالمية يظل دائماً أمراً يبعث على السعادة والثقة لتطبيق نموذج التميز في الأعمال الذي تتبناه هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى ذلك يرتقي بمدى تطلعاتنا إلى المستوى الأعلى في الالتزام والتحسين المستمر».