أرضيات مطاطية في حدائق الشارقة

الشارقة (وام)

أنجزت بلدية مدينة الشارقة مماشي وأرضيات مطاطية في حدائق القرائن 3-4- 5 والنهدة والصفيا والنوف 1 وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باتباع نمط حياة صحي، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة، وتماشياً مع استراتيجيتها في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة. وأكدت المهندسة سوسن بطي بن حديد مدير إدارة المرافق والمشاريع، أن البلدية نفذت ممشى مطاطياً في حديقة القرائن 4 بطول 1106 أمتار، وآخر في حديقة القرائن 5 بطول 1040 متراً، حيث تم الاعتماد على مجموعة من المعايير الفنية عند التنفيذ شملت مطابقة المواد المستخدمة للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة والمرونة الكافية لتأمين سهولة الحركة، وعدم تعرض المماشي لتغيّر لونها بسبب الظروف الجوية أو كثرة الاستخدام، وعدم انبعاث أي روائح منها أو غازات مضرة بالبيئة والمستخدمين.