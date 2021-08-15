«تريندز» يصدر دراسة الطلبة الموهوبين

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة «اتجاهات استراتيجية» العدد رقم (7)، أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان «تحديات وضع منهاج شامل للطلبة الموهوبين في دولة الإمارات العربية المتحدة» لـمقصود كروز مستشار الاتصال الاستراتيجي بوزارة شؤون الرئاسة.

وأوضح مقصود كروز أن هذه الدراسة التحليلية جاءت كمساهمة متواضعة للجهود البحثية الدؤوبة لتسليط الضوء على بحوث الموهبة وتربية الموهوبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال إن الموهوبين هم الثروة الحقيقية للوطن، وإن رعايتهم واكتشافهم وتنمية مهاراتهم مبكراً وفق أسس واضحة – كل ذلك من شأنه الوصول إلى مخرجات تأهيلية تعدهم وتمكنهم من أدوات العمل من أجل مستقبل مشرق مزدهر.

وذكر أن الدراسة تتطرق إلى عدة موضوعات أبرزها اكتشاف وتعليم الموهوبين، والمناهج والتطوير الشامل، إضافة إلى تصميم البرامج الدراسية وطرق الابتكار، وتختتم باستنتاجات وتوصيات مهمة من أجل مخرجات تلبي وتحقق الهدف وهو جيل متمكن قادر على صناعة المستقبل.

وقد جاءت الدراسة على شكل كتاب باللغة الإنجليزية، وأوضحت بين صفحاتها أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت العديد من المبادرات الوطنية لتطوير المواهب، وأن التحدي الرئيس هو إيجاد سياسة صارمة ومنظمة ومتماسكة لتعليم الموهوبين، وشددت الدراسة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد اهتماماً متزايداً بالموهبة؛ مما سهل وجود تيارات من البحث الأكاديمي، ودراسة الفرص والتحديات، لكن الدراسة أوضحت أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بالموهبة داخل القطاع التعليمي ولدى الباحثين التربويين فإنه لا توجد تعريفات موحدة متفق عليها للموهبة أو أنظمة تحديد موحدة للموهبة.