«أوقاف دبي» تحدد مسؤوليات نظـار الوقف

دبي (الاتحاد)

أصدرت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي دليلاً إرشادياً يحدد مسؤوليات مديري الأوقاف، ويمكنهم من إدارة الأصول الوقفية بالشكل الأمثل. وأوضح الدليل أن نظار الوقف الذين يديرون الأوقاف بأنفسهم منوط بهم المحافظة على الأملاك الوقفية وبذل العناية اللازمة لإدارتها، مشيراً إلى أن الواقف مسند إليه إعداد موازنة مالية سنوية وتقارير مالية دورية لأنشطة الوقف والجهود المبذولة فيها.

وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة: يعتبر الوقف الرافد الأساسي لدعم مسيرة العمل الخيري والاجتماعي والمحرك الهام في مسيرة الاقتصاد في الدول، ويشكل الواقف الحلقة الأساسية في عملية التنمية المستدامة، ما يستوجب تعزيز دوره وتمكينه من أداء واجباته من تعمير وعناية وإدارة للوقف، وضمان حقوقه الكاملة في ممارسة دوره الفعال في تنمية الوقف.