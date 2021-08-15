مجموعة المعارف تحصل على «الاعتماد الذهبي»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مجموعة المعارف، الذراع الخاص بالتدريب والتطوير والاستشارة لجامعة أبوظبي، للعام الثالث على التوالي على «الاعتماد الذهبي» في التعلم والتطوير وفق تصنيف «معهد التعليم والأداء»، وذلك نظيراً لالتزام المجموعة بأعلى معايير الجودة وتعزيز عملياتها في تقديم خدمات التعلم والتطوير والتدريب لعملائها.

ويعد معهد التعليم والأداء، مؤسسة رائدة عالمياً في مجالات التعليم والتطوير في مكان العمل، حيث يركز المعهد بشكل أساسي على تنمية كل من الأداء الفردي والأداء المؤسسي على حد سواء. وتم تقييم مجموعة المعارف من خلال ثمانية مؤشرات أداء رئيسية هي المبيعات والتسويق، النزاهة المؤسسية، القيمة المقدمة للعميل، إمكانات تقديم الخدمة، إدارة الجودة والأداء، خارطة طريق تطوير الخدمة، تطوير العاملين، واستمرارية الأعمال.

وقال الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي والعضو المؤسس لمجموعة المعارف: «نعتز بحصول مجموعة المعارف على هذا التصنيف المرموق من معهد التعليم والأداء الذي يحرص دوماً على تقدير جهود التطوير والتعليم عالمياً».