4 إجراءات لضمان سلامة الطلبة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حددت دائرة التعليم والمعرفة قائمة بأهم الإجراءات، التي يتوجب على أولياء الأمور الالتفات إليها، إذ يتوجب على أولياء الأمور الذين يتلقى أبناؤهم التعليم المدرسي، في مدارس القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، العمل على تطبيق 4 إجراءات قبل أسبوعين من بدء الدوام المدرسي، أولاً مراجعة نماذج التعليم المتاحة في مدارس الأبناء، ومعرفة الأيام والأسابيع التي سيحضر فيها الأطفال لتلقي التعليم الصفي بدقة، وثانياً التأكد من حصول الأطفال ممن هم بعمر 16 وما فوق على التطعيم، ثالثاً التأكد من ظهور حالة تطعيم الأطفال على تطبيق الحصن متى انطبق عليهم ذلك، رابعاً وفي حال العودة من السفر خارج الدولة، يرجى التأكد من تلبية الأطفال لمتطلبات الحجر وإجراء فحص PCR.

كما حددت إجراءات خاصة لأسبوع ما قبل بدء الدوام المدرس، أولاً، إجراء فحص PCR لجميع الطلبة في التاريخ والمكان المحددين من قبل المدرسة، ثانياً توقيع نموذج الإقرار بالعودة إلى التعليم الصفي، ثالثاً في حال سفر الأطفال خارج الدولة، يرجى توقيع وتقديم نموذج الإقرار بالسفر لمدارسهم، رابعاً توقيع نموذج التعهد بالمخاطر الصحية وإرفاقه بشهادة طبية معتمدة تثبت أهلية الطفل للعودة إلى التعليم الصفي، وذلك في حال كان الطفل يعاني من حالة صحية عالية الخطورة، خامساً التعاون مع مدارس الأبناء بشأن وضع وتقييم نموذج تقييم المخاطر والخطة التربوية الفردية، إذا كانوا من الطلبة أصحاب الهمم.

الإجراءات اليومية

وقالت الدائرة: أما ما يخص الإجراءات اليومية التي حددتها الدائرة، فتشمل 9 إجراءات، التحقق كل صباح من درجة حرارة الأطفال وخلوهم من الأعراض المرتبطة بكوفيد-19، وإبقاؤهم في المنزل إذا كانوا متوعكين، وفي حال إثبات إصابة طفل أو أكثر (نتيجة فحص PCR إيجابية)، يجب إبلاغ المدرسة في أقرب وقت ممكن لضمان تطبيق عملية تتبع المخالطين بفعالية، وإذا ثبت أن الأطفال كانوا على اتصال مباشر بشخص مصاب بكوفيد-19، يرجى تطبيق تدابير العزل المفروضة من دائرة الصحة – أبوظبي، والتأكد من صلاحية نتيجة فحص PCR السلبية قبل مغادرة المنزل، والتأكد من أن لدى الأطفال كمامات إضافية، وكذلك التأكد من أن لديهم معقماً شخصياً، والتأكد من أن لديهم زجاجة ماء ممتلئة، والتأكد من ارتداء الأطفال الملابس الرياضية المخصصة في الأيام التي تعطى فيها حصص التربية الرياضية.

وفي حال إذا كان الأطفال ممن يتلقون التعليم عن بُعد، دعت الدائرة أولياء الأمور تهيئة بيئة ملائمة وهادئة لهم، والتأكد من توفر الأجهزة الإلكترونية التي يحتاجونها، ومن حضورهم لجميع الدروس والمشاركة فيها، ودعت الدائرة أولياء الأمور إلى التزود بالمعلومات من خلال الاطلاع على دليل سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس الخاصة للعام الدراسي 22/2021 والمتوفر على الموقع الإلكتروني للدائرة، والتي أعلنت مؤخراً عن صدور دليل خاص بأولياء الأمور، كما أعلنت عن السياسات المحدثة للإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي للعام الدراسي 2021/22، والتي تشمل إعادة فتح مناطق اللعب المخصصة للطلبة، واستئناف خدمات ردهات الطعام المدرسية بالكامل، إلى جانب برامج التربية الرياضية والأنشطة اللاصفيّة مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.