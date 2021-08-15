1.6 كيلو «ماريجوانا» بالسمسم

آمنة الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي زائراً أفريقياً في العقد الرابع من العمر، جلب كيلوجراماً و600 جرام من مخدر «الماريجوانا»، داخل كيس سمسم. وجاء في التحقيقات أن مفتش الجمارك في مطارات دبي اشتبه في المتهم، حيث كان يحمل كيساً بلاستيكياً داخل حقيبته خلال إجراءات خروجه من المطار، وعند سؤاله عن وجود أي مواد ممنوعة بحوزته، نفى الأخير، ولدى تفتيش الحقيبة، وجد فيها كيساً بداخله سمسم، وبتفريغه عثر على 3 لفافات لمادة يشتبه في أنها مخدر. وبمواصلة التفتيش عثر على لفافتين تحويان المادة نفسها، فحولت المضبوطات إلى المختبر الجنائي، حيث تبين أنها لمادة «الماريجوانا» المخدرة، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.

كما أحالت النيابة متهماً عربياً في العقد الثالث من العمر اقترف جنايتي تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتسهيل تعاطي مادة مخدرة للغير، حيث قام المتهم بتهيئة مقر سكنه وجعله مكاناً لتعاطي مادة الكوكايين، وتمت إحالة المتهم والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات لمعاقبته، وفقاً لمواد الاتهام.