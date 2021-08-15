مركز لفحص المركبات الخفيفة في «ياس مول»

أبوظبي (الاتحاد)

تفقد العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، مركز خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة في مركز ياس مول، والذي يقدم خدمات لترخيص المركبات من العاشرة صباحاً ولغاية 6 مساءً، من السبت إلى الخميس وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد كوفيد 19.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات لفحص وترخيص المركبات الخفيفة باستخدام أفضل التقنيات بالشراكة مع شركة أدنوك، مؤكداً حرص القيادة على تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة لهم وكسب ثقتهم وإسعادهم.

وأشار إلى أنه بإمكان متعاملي وزوار ياس مول فحص مركباتهم، ومن ثم الاستفادة من الخدمات الذكية لترخيص مركباتهم بأمان في مركز الفحص المتواجد في المركز التجاري، كونه يقع في منطقة جغرافية مهمة وبالقرب من المناطق السكنية في جزيرة ياس والشهامة والباهية والرحبة، وحضر الجولة بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع.