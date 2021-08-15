حددتها «أبوظبي للإسكان» 3 اشتراطات لحصول المواطنين على قرض شراء مسكن جاهز

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت هيئة أبوظبي للإسكان قيمة قرض شراء مسكن جاهز من الشركاء الاستراتيجيين أو المطورين المعتمدين لدى الهيئة أو السوق المحلي في الإمارة بأن لا تقل قيمته عن (1.250.000) درهم ولا تزيد على (2.250.000) درهم.

وأوضحت الهيئة في حملة توعوية عبر منصاتها الاجتماعية، أن سداد مبلغ القرض يكون على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة، ويبدأ الاستقطاع بعد مرور (6) أشهر من تاريخ الموافقة على القرض، وألا تتجاوز مدة السداد عن (25) عاماً.

وبينت الهيئة أنه يحق لها إلغاء موافقة القرض الصادر للمواطن في حال عدم الشروع بتنفيذ أعمال الشراء والتسجيل خلال 120 يوماً من تاريخ قرار الموافقة على القرض، إلا إذا كان ذلك التأخير لسبب طارئ لا يد للمواطن فيه.

وأوضحت الهيئة أنه في حال إلغاء الموافقة للسبب المذكور، فيجب على المواطن التقدم بطلب جديد للحصول على قرض الشراء بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الموافقة على القرض الأول الصادر له، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

وأكدت الهيئة أنه لا يحق لمقدم الطلب «كمشترٍ» وكذلك البائع الرجوع إلى الهيئة في حالة ظهور أي عيوب في المسكن الممول بقرض الشراء، وعدم اختصام الهيئة قضائياً وذلك بصفتها جهة تمويل وليس طرفاً في عقد البيع.

كما يتوجب على المواطن المستفيد من قرض شراء مسكن جاهز أن يتنازل عن الأرض السكنية الممنوحة له والخالية من البناء، وأن يقدم إقراراً بالموافقة على الإلغاء واستبدال قرض بناء مسكن بغرض شراء مسكن جاهز إن وجد.

وبشأن شروط التقديم على قرض شراء مسكن جاهز أوضحت الهيئة، أنه يمكن للمواطن الحصول على قرض شراء مسكن جاهز بحسب ملاءته المالية، على أن يرهن المسكن الممول بقرض الشراء رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لحساب القرض لصالح الهيئة أو الجهة التي تحددها، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.

معلومات

أفادت الهيئة أن كافة الشروط الخاصة بتقديم قرض شراء مسكن جاهز موضحة في الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للإسكان. مؤكدة أن التقديم على قرض شراء مسكن جاهز يتطلب تقديم بطاقة الهوية، علماً أنه سوف يتم الحصول على كل البيانات الخاصة بمقدم الطلب من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.