شرطة دبي تطلق مبادرة «تعليم أبنائكم أمانة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، مبادرة «تعليم أبنائكم أمانة» الرامية إلى تأهيل أبناء موظفي شرطة دبي في حياتهم العلمية والعملية عبر جملة من الدورات المهنية المتخصصة، ودروس تقوية علمية مجانية تدعم المراحل الدراسية من الصف التاسع وحتى الثاني عشر.

منصور البلوشي

وقال المقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، المشرف العام لمجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي، إن مبادرة «تعليم أبنائكم أمانة» تدعم موظفي شرطة دبي، من خلال تقديمها دروساً تطويرية ومهارات حياتية لأبناء وبنات الموظفين من الصف التاسع حتى الثاني عشر، عبر التواصل المرئي، بما يضمن توجيه الأجيال الناشئة نحو وظائف المستقبل، وتمكينهم من اكتشاف ميولهم ومهاراتهم التي يبرعون فيها، ومساعدتهم في المرحلة المدرسية عبر دروس مجانية في التخصصات العلمية واللغات.

وأكد المقدم البلوشي، أن اختيار مضامين المبادرة تم بعد دراسة مستفيضة واستطلاع للرأي بين أبناء موظفي شرطة دبي، والذي أظهر احتياج الطلبة للغات في المقام الأول، يليها الرياضيات ثم بقية العلوم، وهو ما اعتمدنا عليه في تحديد الأهداف والبرامج، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الإفادة للطلبة، منوهاً إلى إشراكهم الطلبة أيضاً في اختيار الأوقات المناسبة لتلقي دروس التقوية حول المساقات الدراسية والمهارات الحياتية.

كما أكد أن المبادرة تحمل في طياتها رسائل مجتمعية ووطنية وإنسانية، فهي تعمد إلى تهيئة جيل المستقبل لمراحل فارقة وقرارات مصيرية في حياتهم، وتفتح أمامهم آفاقاً رحبة بإطلاعهم على أبرز التحديات التي تواجههم خلال مرحلة ما قبل الجامعة، وفي اختيارهم للتخصص، إضافة إلى تهيئتهم أيضاً لمرحلة العمل، لتكون بذلك شرطة دبي جزءاً أساسياً في إعداد الشباب ودعمهم بالمهارات الحياتية والمهنية والتخصصية.

وأضاف: «تدعم المبادرة التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، بإسعادها المجتمع الداخلي والخارجي المتمثل في المنتسبين وأبنائهم، وتعزيز الأمن والأمان باستثمار أوقات الشباب وطاقاتهم إيجابياً، وتمكينهم للانخراط في المجتمع وفق أسس مهنية وعلى أيدي متخصصين وخبراء، كل حسب اختصاصه. ومن ذلك إعدادهم لمقابلات العمل، وكتابة السير الذاتية، ودورات تخصصية في لغة الجسد، وأخرى في تحليل الشخصيات، وتطوير الذات وغيرها».

بشاير الهاشمي

وأكدت بشاير الهاشمي، رئيس محور التواصل في مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، أن المبادرة بغاية الأهمية لتمكين الطلبة من اكتشاف ميولهم وتعريفهم بالتخصصات المختلفة وفرص العمل بها مستقبلاً. وأضافت: «على الصعيد الشخصي، تقدمت بطلب تغيير تخصصي الجامعي 3 مرات، لأنني لم أكن مدركة للتخصص الذي يمكنني أن أبرع فيه، ومن المهم أيضاً أن يدرك المرء خيارات العمل ما بعد التخرج، وهذا جزء مهم تقدمه المبادرة للطلبة.»

يارا طالب

وبيّنت يارا طالب، رئيس محور التواصل الثاني في المجلس، أن المبادرة تؤهل الطلبة للمرحلة الجماعية، وتقدم برامج تعليمية وتدريبية داعمة لأبناء موظفي الشرطة، وترفع مستوى الوعي عن الخدمات والبرامج الشرطية والأمنية.