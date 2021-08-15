إنقاذ روسي تعرض لوعكة صحية على متن سفينة

أبوظبي (وام)

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، أمس، مهمة إخلاء طبي لشخص في العقد الخامس من عمره من الجنسية الروسية، تعرض لوعكة صحية على متن سفينة تجارية في بحر أبوظبي بالقرب من حقل زركوه.

وتفصيلاً، تلقى المركز بلاغاً من شركة «RPM» يفيد بوجود شخص تعرض لوعكة صحية ويصعب عليه التنفس، مع آلام حادة في الصدر على متن السفينة، وتم التدقيق على الموقع بوساطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وتحديد موقع السفينة وإعطاء أمر الإقلاع لطائرة البحث والإنقاذ إلى موقع السفينة في إقليم مياه الدولة بالقرب من حقل زركوه.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ بقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، وبالتعاون مع جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية، من إخلاء المصاب ونقله إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، مع ضمان مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كورونا».