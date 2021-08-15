فيديو.. اختيار أول رائدي فضاء إماراتيين في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اختيار عبدالله الحمّادي وصالح العامري ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين يُشاركان في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء (المهمة رقم 1)، ضمن برنامج بحث علمي دولي لمدة 8 أشهر يُقام ضمن أكاديمية العلوم الروسية في موسكو.

وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفقا لما نقل عنه الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «نحن نشهد بداية حقبة جديدة في ميدان استكشاف الفضاء في دولة الإمارات، ونفتخر بانضمام عبدالله الحمادي وصالح العامري إلى فريقنا، لتعزيز مساعينا في هذا المجال بهدف إعداد كوادر وطنية في علوم الفضاء، ليقدموا إسهامات علمية ومعرفية جديدة».

بدوره، أوضح المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء: «ستؤدي مشاركة الإمارات في مهمة سيريوس دوراً محورياً في تطوير الإمكانات الإماراتية، وستُسهم في تعزيز برنامج المريخ 2117، الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنات بشرية على المريخ بحلول عام 2117».