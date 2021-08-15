الإمارات تتضامن مع هايتي في ضحايا الزلزال

عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع هايتي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وأودى بحياة العديد من الأشخاص، فضلا عن وقوع إصابات.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الهايتية ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وبلغت قوة الزلزال 7,2 درجات وأسفر عن سقوط 304 قتلى على الأقلّ وأكثر من 1800 جريح.