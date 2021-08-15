لجنة إدارة الطوارئ والأزمات تعتمد توسيع نطاق مركز اتصال «استجابة»

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتماد توسيع نطاق مركز اتصال «استجابة» لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالجائحة في الإمارة من خلال قناة اتصال موحدة ومخصصة، تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وفقاً لما جاء على الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأضاف الموقع: «يتوفر مركز اتصال "استجابة" على الرقم المجاني 8001717 ومن خارج دولة الإمارات على الرقم 9718001717+ للرد على أي استفسارات متعلقة بفحوصات ولقاحات كوفيد-19، وإجراءات الحجر والعزل الصحي في الإمارة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي».

كما تشمل خدمات «استجابة» الرد على الاستفسارات المتعلقة بقرارات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وإجراءات دخول الإمارة والدخول الآمن للأماكن العامة، بالإضافة إلى كافة الاستفسارات عن تطبيق «الحصن» لجميع المستخدمين في دولة الإمارات.