لأول مرة في أبوظبي.. جراحة ناجحة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام نظام كمبيوتر محمول

أعلنت «مدينة الشيخ شخبوط الطبية» نجاح فريق جراحة العظام بها في إجراء جراحة لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية كمبيوترية محدودة التدخل الجراحي لأول مرة في أبوظبي، لعلاج مريضة تبلغ من العمر 85 عاماً وتعاني من حالة صحية معقدة.

تم إجراء الجراحة باستخدام نظام كمبيوتري محمول باليد، وهو نظام قياس للتوجيه يساعد في إجراء جراحات استبدال مفاصل الورك والركبة وتسهيل إنجازها بكفاءة في أقصر وقت ممكن.

وقال الدكتور فراس يعيش استشاري جراحة العظام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «احتاجت المريضة إلى إجراء جراحة تساعدها في استعادة القدرة على الحركة، وبالنظر لصعوبة الحالة وتعقيدها تمت إحالتها إلينا في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث كانت تعاني من صعوبة في المشي ناجمة عن آلام شديدة في ركبتيها اليمنى واليسرى، إضافة إلى التهاب حاد في مفصل ركبتها اليمنى وكانت لديها دعامة معدنية مزروعة منذ سنوات لعلاج كسر في داخل عظم الفخذ، الأمر الذي زاد من صعوبة إجراء جراحة استبدال لمفصل الركبة».. أما التحدي الثاني في إجراء العملية، فيعود إلى تقدم المريضة في السن ومعاناتها من أمراض سابقة مصاحبة مثل نقص التروية القلبية وأمراض الرئة والفشل الكلوي، ولضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة من إجراء العملية تم في البداية حقن ركبة المريضة لتخفيف آلامها بضعة أسابيع مؤقتاً، وهو الأمر الذي ساعد في استرجاع قدرتها على الحركة بصورة جزئية، ومع تراجع الألم تحسنت قدرة المريضة على المشي، وكان ذلك مؤشراً رئيسياً على فعالية جراحة استبدال الركبة وإمكانية تحسين حركتها بشكل عام. وأضاف: «بالنظر إلى حالة المريضة، كان الخيار الأفضل بالنسبة لها إجراء استبدال الركبة مع الإبقاء على الدعامة المعدنية، وحفزنا ذلك على استكشاف تقنية الملاحة الكمبيوترية المحمولة باليد لتحديد وضعية المفصل بالأبعاد الثلاثة ومفصلي الورك والكاحل والتي لا تتطلب اختراقاً للعظام، وهي أكثر أماناً للمرضى خاصة كبار السن.. واستغرقت جراحتنا الناجحة ساعة وعشر دقائق، بدءاً من القص وحتى التضميد، وفي اليوم التالي كانت المريضة قادرة تماماً على الوقوف والسير في اليوم الذي بعده».