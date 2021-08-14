بن كاسب: تقديم خدمات مميزة وراقية هدف استراتيجي

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد العميد أحمد محمد بن كاسب، نائب مدير عام الموارد والخدمات، رئيس وحدة تأهيل وتطوير مراكز الخدمة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة حظيت بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وتم تأهيل وتزويد فريق العمل بأهم المهارات والدورات التدريبية في مجال إسعاد العاملين والمجال الاستراتيجي، وبأفضل الموارد التكنولوجية اللازمة في تقديم خدمات متميزة ونوعية للجمهور.

وأكد أن هذا التصنيف يمثل تحدياً جديداً للقيادة العامة لشرطة الفجيرة ولفريق العمل، يضاف إلى التحديات التي تم التعامل معها بكل حرفية، وذلك بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والارتقاء بالجودة العالية للوصول إلى تصنيف أعلى، لأن النجاح والتميز لا حدود لهما، مشيراً إلى مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أنا وشعبي نحب المركز الأول».

أحمد محمد بن كاسب

وأكد أنهم لن يتنازلوا كفريق عمل لشرطة الفجيرة عن المركز الأول، وأن الطموحات ترتقي للتصنيف الأعلى في نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نكون المنارة المتميزة التي تستقي منها مراكز إسعاد المتعاملين كافة تميزها ورقيها.

وأشار إلى نقاط القوة التي ساهمت في تحقيق هذا التصنيف لمركز مرور وترخيص الفجيرة، وهي الإنجازات السابقة والمتواصلة التي حققتها القيادة، حيث حصلت القيادة سابقاً على تصنيف 5 نجوم لدورتين متتاليتين، وقد وضعنا نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات بدولة الإمارات العربية المتحدة أهم أولوياتنا، وفي مقدمة أهدافنا الاستراتيجية في تأهيل مراكزنا لتقديم خدمات مميزة وراقية تليق بمستوى تقدم الدولة في مجال إسعاد العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد والقيادة الاستثنائية والمتابعة المستمرة، وتذليل التحديات وتوفير الإمكانيات المطلوبة كافة للمراكز، كلها عوامل جعلت المركز من أهم مراكز إسعاد المتعاملين المتميزة والمتطورة في تقديم الخدمات للجمهور، إضافة إلى تمتع المركز ببنية تحتية جاهزة لتوفير الاحتياجات التقنية كافة، والتي أهلته لتحويل ما يقارب 95% من الخدمات لخدمات «عن بُعد» بفضل وجود تطبيقات ذكية مثل تطبيق وزارة الداخلية moi وتطبيق القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ساهمت في تقديم الخدمات للجمهور من دون الوصول للمركز، إضافة إلى الابتكارات والمبادرات التي سهلت للمتعاملين الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر.