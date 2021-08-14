جامعة الإمارات: «ديستريكت 4.0» تعزز الثورة الصناعية الرابعة

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنشاء وحدة المشاريع المئوية، والتي تتبع مكتب النائب المشارك للبحث العلمي، وذلك لدعم رؤية الجامعة بأن تكون جامعة بحثية من خلال مشاريع كبرى تخدم التعليم وتضع الجامعة ضمن مصاف الجامعات العالمية.

وقال الدكتور أحمد علي مراد -النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة: ستقوم هذه الوحدة بالإشراف على المشاريع الاستراتيجية في الجامعة، كما ستعمل من خلال مشاريعها المختلفة على تعزيز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي بحثي وابتكاري، من خلال إيجاد الحلول العلمية للتحديات الاستراتيجية المتصلة بالمياه والطاقة والغذاء والتكنولوجيا وعلوم الفضاء والتعليم والجينوم وعلوم البيانات، وتوظيف مهارات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الرقمية.

أحمد علي مراد

وأشار إلى أن من المشاريع المهمة التي ستشرف عليها الوحدة هو مشروع ديستريكت 4.0 والذي يهدف إلى تعزيز مهارات الثورة الصناعية الرابعة من خلال الربط بين البرامج الأكاديمية والبحث العلمي، مما يسهم في الربط بين الصناعة وسوق العمل، حيث ستكون «ديستريكت 4.0» المكان الأمثل لمعالجة التحديات الصناعية من خلال البحث العلمي.