مجلس شباب شرطة الشارقة يحقق إنجازات نوعية

الشارقة (وام)

حقق مجلس شباب شرطة الشارقة العديد من الإنجازات النوعية في إطار مساعيه لتحقيق أهدافه وتعزيز قدرات الشباب.

وأكد النقيب حميد الكندي رئيس مجلس شباب شرطة الشارقة، أن الدعم الذي توليه القيادة العامة لشرطة الشارقة للمجلس كان له الدور الكبير في تحقيق أهداف المجلس المرجوة من خلال تمكين الشباب وتفجير طاقاتهم الإبداعية الكامنة ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق أهداف شرطة الشارقة، مشيراً إلى أن نسبة الشباب من منتسبي الشرطة بلغت 46 في المائة، و30 في المائة منهم يشغلون مناصب قيادية.

وكشف النقيب الكندي عن تحقيق مجلس الشباب شرطة الشارقة حزمة من المبادرات المجتمعية التي أُنجزت خلال عامي 2020 و2021 والتي أسهمت في نشر مختلف الثقافات كثقافة العمل التطوعي والإنساني بين موظفي القيادة والمجتمع ككل إلى جانب دعمها العمل الأمني من خلال استثمار الطاقات الشبابية وغيرها الكثير من المبادرات التي تصب في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار الكندي إلى أن عدد المبادرات التي أنجزها المجلس بلغت 11 مبادرة تمثلت في مبادرة «غياث الميادين» المعنية في تقديم الدعم لإنجاح الفعاليات المقامة في الإمارة وأثناء وقوع الحوادث والاختناقات المرورية والحالات الإنسانية ومبادرة «100 مبرمج» كمبادرة سباقة في الجهات الأمنية و‏المعنية في تبني مسار البنية التحتية للعقول الشابة في مجال الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني والإداري من خلال تطوير عقول مستدامة للمبرمجين الشباب، والتي تم خلالها تخريج عدد 25 مبرمجاً من الشباب في مرحلتها الأولى ومبادرة «خبراء المستقبل» التي تسعى إلى التركيز على تأهيل خبراء متخصصين في مجالات العمل الأمني والإداري من فئة الشباب من خلال رسم مسارات تدريبية ومهنية واضحة.

وأوضح الكندي أن ‏المبادرات التي تم التخطيط لها من قبل المجلس تضمنت 11 حلقة نقاشية نفذت خلال عامي 2020 و2021 وقد كان لها الإسهام الكبير في تحقيق أهداف القيادة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والتي تمثلت في مخاطر استخدام الطائرات من دون طيار، والعمل الإنساني والشباب، ودور الشباب في تعزيز الأمن المجتمعي والسلام، والقيم في مجتمعاتنا العربية والتربية الأخلاقية، ووجهات النظر الشبابية، والإمارات الوسطية والاعتدال، والإبداع والريادة لقيادة تغيير التعليم، والتوازن بين الجنسين، والشباب والتعلم المستمر، والشباب والنمو الاقتصادي، ودور الأمن في نمو الاقتصاد.