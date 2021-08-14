3123 مستفيداً من دورات «زايد للثقافة الإسلامية»

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية، حرص الدار على مواصلة جهودها في إيصال رسالتها لتعزيز قيم التسامح والتعايش ونشر المبادئ الإسلامية الصحيحة بين الجاليات المقيمة في الدولة. وأوضحت أن الدار نفذت 409 دورات ضمن برنامج الثقافة الإسلامية خلال النصف السنوي الأول من العام الجاري، استفاد منها 3123 شخصاً من مختلف الجنسيات، منهم 362 مستفيداً في العين و1156 في أبوظبي و1605 في عجمان.. فيما بلغ عدد دورات الثقافة الإسلامية التي تم تنفيذها في المركز الرئيسي بمدينة العين 83 دورة و126 دورة في فرع أبوظبي و200 دورة في فرع الدار بعجمان بمجموع 409 دورات. ونوهت إلى أن دورات الثقافة الإسلامية تقدم للمستفيدين بـ12 لغة عالمية، بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للشريحة المستفيدة.