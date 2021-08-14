إنجاز مبنى «الموارد البشرية والتوطين» بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أنجزت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين في منطقة السلمة بأم القيوين، بتكلفة 13 مليوناً و400 ألف درهم تقريباً.

وتبلغ مساحة المشروع 2632 متراً مربعاً، ويتكون المبنى من دور أرضي وأول، ويضم قاعات اجتماعات، ومكاتب إدارية، وقاعات تدريب، ومنطقة ترفيه، وأقسام التوطين وسعادة المتعاملين، وحضانة للأطفال، إضافة إلى 3 مرافق خدمية، ومواقف للسيارات، ومناطق خضراء.

ويقع المبنى بالقرب من مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، ويتميز بمعايير الاستدامة والأبنية الخضراء، ومزود بأنظمة خفض الطاقة واستهلاك المياه، بالإضافة إلى أجهزة توفر نظام إدارة المباني الذكي للتحكم ومراقبة الأنظمة الذكية، واستخدام حساسات الحركة والإضاءة تقوم بغلق أنظمة التكييف والإنارة عند خروج الموظفين، واستخدام الألواح الشمسية لسخانات المياه.

وتحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على إنشاء جميع المباني الحكومية مطابقة للمواصفات العالمية، وتتميز بمعايير الاستدامة الخضراء، للحفاظ على البيئة العامة، والتقليل من هدر الطاقة والمياه، وتواكب التطور التكنولوجي في الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور.