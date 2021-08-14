إنجاز 50% من خط نقل المياه من الرحمانية إلى العزرة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 50% من مشروع تمديد خط استراتيجي لنقل المياه قطر 600 ملم من منطقة الرحمانية إلى العزرة، والذي يعد استكمالاً للخط المحيط بمدينة الشارقة، مما سيعزز من كفاءة الشبكة وتنظيم ضغط المياه وسيخدم جميع المناطق التي يمر بها وخاصة المدينة المستدامة بجوار الرحمانية ومنطقة أم فنين. وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن المشروع الجديد الذي تنفذه الهيئة يعتبر عاملا مهماً وخطوة كبيرة في اتجاه تعزيز قدرة هيئة كهرباء ومياه الشارقة على تزويد خدمات المياه النقية لقاطني الإمارة بشكل مستدام وبضغوط مناسبة.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى حوالي 20.210 مليون درهم، ويبلغ طول الخط أكثر من 12 كم وبقطر 600 ملم، وبدأ العمل في المشروع خلال مارس الماضي، ومن المخطط أن يتم إنجازه بالكامل في مارس 2022، ويتضمن المشروع أعمال الحفر وتمديد الأنابيب وإنشاء غرف محابس التحكم وتوصيل الخط الجديد بالخطوط القائمة، وأعمال الحماية وصيانة الطرق المحيطة، وتم استخدام أنابيب الكاربون ستيل المحمية بطلاء الإيبوكسي الآمن صحياً حسب أحدث المواصفات العالمية المتبعة في أنظمة توزيع ونقل المياه العذبة.

وأشار إلى أن فريق العمل يعمل باجتهاد للتغلب على كافة الصعوبات والتحديات تواجهه أثناء التنفيذ، وسيتم إنجاز المشروع في أسرع وقت وإدخال الخط الجديد في منظومة نقل وتوزيع المياه في إمارة الشارقة قبل الموعد المحدد.