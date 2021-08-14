انطلاق الصحة والرياضة بالمنصة المجتمعية اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الرابع للمنصة المجتمعية الصيفية التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في دورتها الثانية هذا العام بعنوان «صيفنا متعافي»، حيث ستُنفذ ضمن محور الصحة والرياضة، وعلى مدى 5 أيام من الأحد إلى الخميس، مجموعة من البرامج والورش التوعوية والتدريبية لمختلف أفراد الأسرة تكسبهم مهارات ومعارف متنوعة تعزز لديهم الوعي حول الصحة والرياضة، وذلك بالتزامن مع محور التطوير المهني.

ويستهدف محور الصحة والرياضة الفئات العمرية من 6 سنوات فما فوق من مختلف أفراد المجتمع، حيث ستنظم المنصة في أسبوعها الرابع ورشة توعية بعنوان «صحتكم واجبنا» للوقاية من كوفيد - 19، وورشة «الصحة والرياضة»، وورشة «أهمية الرياضة لجسم الإنسان» وورشة «الثلاسيميا والأمراض الجينية»، وورشة «الآيروبيك» وعدد من البرامج الصحية الرياضية التي تشجع أفراد المجتمع على اتباع منهج حياة صحي رياضي ومستدام.