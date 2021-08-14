نزاع تجاري على ريع فيلا

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع تجاري بين شاكيتين ومستثمر، برفض طلبهما، وذلك، لأنه إذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في القانون، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكيتين دعوى قضائية ضد مستثمر، مطالبين بدفع حصة كل منهما مع الفائدة على سبيل التعويض بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام والتي كانت معه الدعوى.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت الطلبات المقدمة من الشاكيتين في الدعوى مدني جزئي أبوظبي إلى محكمة أول درجة قد انحصرت في إلزام المستثمر بأن يؤدي لكل واحدة منهما مبلغ 88 ألف درهم حصة كل منهما من ريع الفيلا المملوكة لهم على الشيوع مع الفائدة على سبيل التعويض بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام .

وأشارت المحكمة أنه ولما كانت قيمة الدعوى على هذا النحو لم تتجاوز مبلغ 500 ألف درهم كنصاب لقبول الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قابل للطعن عليه بطريق النقض وهو ما يتعين القضاء به عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض طلب الشاكيتين.