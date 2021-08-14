نيابة دبي تنظم حملة للتبرع بالدم

دبي (الاتحاد)

في إطار دعم مبادرة «دمي لوطني» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نظمت النيابة العامة بدبي، حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، بهدف توفير عينات الدم للمرضى بشكل آمن وبكميات تلبي احتياجاتهم، واستمرت الحملة ليوم واحد، حيث تقدم فيها عدد من موظفي الدائرة بالتبرع وتلبية الواجب الإنساني لتوفير دم آمن، ودعم أهداف الحملة في إنقاذ آلاف المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة أو حالات طارئة أو إصابات الحوادث.

ويعد تنظيم حملات دورية للتبرع بالدم، أحد أهم أهداف النيابة العامة، لاسيما أنه يعزز مسؤوليتها في المشاركات المجتمعية، ودورها في الارتقاء بالعمل التطوعي الذي يعد من القيم الحياتية والأسس الوطنية الهامة.