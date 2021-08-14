«الصحة»: تقديم 50178 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 50178 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية. بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17.363.341 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 175.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات وفي السيطرة على فيروس كورونا المستجد.