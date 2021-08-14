شرطة أبوظبي تطيح بعصابة «احتيال هاتفي» بالتعاون مع شرطة عجمان



أبوظبي (الاتحاد)

القت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان القبض على شخصين من الجنسية «الآسيوية» يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية وضبطت بحوزتهم عدداً من الهواتف المتحركة ومبالغ مالية وشرائح الاتصال والتي كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن الأجهزة الشرطية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى القيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودها وتعاونها مع شرطة أبوظبي مما أسهم في القبض عليهم وكف شرورها وأذاها عن الناس.

وحذر العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، لافتا إلى أنهم يقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.