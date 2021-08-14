«صحة» تفتتح مبنى الخدمات التخصصية في مركز مزيد الصحي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن افتتاح مبنى الخدمات التخصصية في مركز مزيد الصحي التابع للخدمات العلاجية الخارجية، وذلك تلبية لاحتياجات أهالي المنطقة. يتضمن المبنى الجديد المكون من طابقين 14 غرفة يتم من خلالها توفير خدمات تخصصية للمرة الأولى تشمل: عيادة أمراض القلب والعيون والأنف والأذن والحنجرة والعظام والفحص والاستشارة ما قبل الزواج وقسم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تجديد عيادات الجلدية وطب الأسنان العام وتقويم الأسنان وتركيبات الأسنان الصناعية وزراعة الأسنان.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية: نحن مستمرون في التزامنا بضمان سهولة وصول مرضانا إلى الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية ذات مستوى عالمي من خلال توسيع مركز مزيد الصحي وإضافة العيادات المتخصصة، حيث نقوم بتوسيع خدماتنا وعروضنا لتوفير رحلة علاجية سلسة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن توسعة مركز مزيد الصحي تأتي تماشياً مع استراتيجية شركة «صحة» لتوفير خدمات تخصصية في قلب المناطق السكنية بهدف تسهيل وصول المراجعين إلى تلك الخدمات، حيث سيستفيد من هذا المركز سكان منطقة مزيد والمناطق المحيطة التي شهدت نمو سكانياً ملحوظاً.

وأشارت إلى أنه تم العمل خلال الأشهر الماضية لتوسعة الخدمات التخصصية المتوفرة في المراكز الصحية بهدف تقديم خدمات متكاملة للمجتمع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي توفر رحلة علاجية آمنة للمراجعين.

ويوفر مركز مزيد الصحي الذي يعمل على مدار 24 ساعة خدمات متنوعة مثل خدمات طب الأسرة التي تشمل عيادة صحة المرأة والعناية أثناء فترة الحمل، وعيادة صحة الطفل، وعيادة الأمراض المزمنة، فحص ما قبل الجامعة والمسح الصحي والتطعيم وصحة المسافر.

كما يوفر خدمات تخصصية تشمل عيادة طب الأطفال، وعيادة أمراض النساء والولادة والأشعة فوق الصوتية، وعيادة التغذية، بالإضافة للخدمات المساندة كالمختبر والصيدلية. ويمكن للمراجعين حجز موعد عن طريق الهاتف: 80050 أو من خلال قناة واتساب على الرقم 024102200 أو عن طريق تطبيق «صحة». ويستقبل المركز كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم والحالات العاجلة دون موعد مسبق.