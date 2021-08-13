زكي نسيبة: الشيخ زايد أرسى دعائم النهوض بالشباب

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن قيادة دولة الإمارات عملت منذ البداية على تمكين الشباب، وتزويدهم بالعلم والمعرفة.

وذكر في كلمة بمناسبة احتفالات الإمارات باليوم العالمي للشباب أن الدولة تمكّنت في السنوات القليلة الماضية من تحويل نفسها إلى منصة عالمية للابتكار تحتضن المواهب، وتُلهم شبابها جنباً إلى جنب مع الشباب العربي لتسخير العلوم والتكنولوجيا الحديثة لخير البشرية. وحثّهم على تعلّم كيفية توظيف العلم والابتكار والإبداع في خدمة مجتمعاتهم.

وأكد معاليه أن سياسة دولة الإمارات تقوم على الاستثمار في الإنسان، خاصة الشباب لكونهم الثروة والرافد الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة التي تمضي بها قدماً تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حيث يستقي الشباب من قيادة دولة الإمارات الحكمة في العمل والإخلاص للوطن والتفاني في رد الجميل له.

وأكد أن قصة نجاح الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية هي شهادة على قوّة عزيمتنا، وعلى جهود شباب الإمارات، حيث نجحت الدولة بإرسال أول مسبارٍ عربي إلى المريخ والاستمتاع بفوائد الطاقة المتجددة والنووية، استعداداً للخمسين عاماً القادمة بطموحات وتصميم متساويين. وقال معاليه، إن المؤسس الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، صاحب الرؤية القيادية الحكيمة والمستنيرة لمستقبل الإمارات، كان لديه إيمان عميق بأن التعليم والثقافة والمعرفة تُمثّل البوابة الذهبية التي ينطلق منها أبناء وبنات الوطن إلى مسيرة واعدة من التطور والازدهار والتقدم الاقتصادي والريادة، والإبداع في مختلف المجالات التنموية.

ومضى يقول «لقد تمتّع، طيب الله ثراه، بشخصية قيادية قلّ نظيرها، حيث أخذ على عاتقه بناء دولة حديثة ونموذجية، على مستوى المنطقة والعالم، بما تميز به من بعد نظر، ورؤية ثاقبة وملهمة، استشرفت آفاق المستقبل، ويقيناً مؤمناً بأن التعليم هو القاطرة التي ستقود المجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة».

وأضاف معاليه قائلاً: «فالذين عاصروا بدايات مسيرته المباركة يدركون تماماً إلى أي مدى كان يؤمن بالدور الاستراتيجي للتعليم في بناء الإنسان وصقل شخصيته ووضعه عند مستوى التحديات التي يشهدها العصر. فكان زايد يقول في هذا الخصوص (إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة، ونحن نبني المستقبل على أساس علمي)».

جامعة وطنية

ذكر معالي زكي نسيبة «لقد قطع المغفور له الشيخ زايد على نفسه عهداً بأن يكون التعليم كالماء والهواء، فالتعليم في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان نافذة وعتبة مهمة من عتبات الثقافة والفكر، حيث تأسست جامعة الإمارات العربية المتحدة في عهده، وهي الجامعة التي كان لها دور رئيس في تخريج أكبر عدد من الطلبة في دولة الإمارات، حيث تخرج في الجامعة أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، وكثير من الخريجين يحتلون مناصب مرموقة في المجال الأكاديمي، وإدارة الأعمال، والصناعة، والوزارات، والهيئات الحكومية في الدولة».

وأضاف قائلاً «كما أن جامعة الإمارات العربية المتحدة - هي أول جامعة وطنية شاملة في الدولة، تأسست في عام 1976 بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في الجامعة حالياً ما يقارب 13 ألف طالب إماراتي ودولي».

وذكر أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والابتكار والإسهام في رفاه المجتمع وتقدمه.