سعيد الطاير: شباب الإمارات شركاء في بناء المستقبل

دبي (وام)

هنأ معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شباب الإمارات بمناسبة «اليوم العالمي للشباب 2021».

وأكد معالي الطاير في تصريح بهذه المناسبة، أن الهيئة تعمل لتحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لإعداد الشباب للمستقبل منذ الآن وتمكينهم وإشراكهم في عملية البناء والتطوير واستشراف وصناعة المستقبل لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة. وقال «نفخر بشبابنا والطاقات والعقول الشابة الإماراتية المبدعة ونعتبرهم ثروتنا واستثمارنا الوطني للمستقبل ونعمل على توفير الأدوات التي تمكنهم من مواصلة مسيرة النجاحات والبناء عليها والاستفادة المثلى من أفكارهم وطاقاتهم وإبداعاتهم لتدعيم المكتسبات التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية والمضي قدماً في مسيرة الإنجازات لتحقيق الطموحات في الخمسين عاماً القادمة انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم».

وأضاف «نوفر في الهيئة بيئة تفاعلية تعزز اكتسابهم المعارف وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تمكنهم من تكوين فهم أعمق للتحديات الحالية والمستقبلية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وتقدم الهيئة كل الدعم اللازم ليؤدي مجلس شباب الهيئة دوره الفعال من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتعزيز دور الموظفين الشباب في الهيئة وترسيخ مكانة المجلس بين مجالس الشباب الوطنية.

وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3743 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً 56% منهم من المواطنين وتبلغ نسبة الموظفين الشباب في الهيئة 25% من الموظفين». وأثنى معاليه على المساعي الدؤوبة لمجلس شباب الهيئة لتوفير بيئة حاضنة للتواصل مع الشباب وإبراز دورهم وتحفيزهم ليكونوا مصدر إلهام للأجيال الحالية والقادمة وتسخير مواهبهم في خدمة الهيئة والوطن مؤكداً الدعم المتواصل للمجلس ومبادراته وتركيزه على اهتمامات الشباب واستثمار قدراتهم وخبراتهم لتعزيز مسيرة تميز الهيئة وريادتها العالمية.