السفير التونسي لـ«الاتحاد»: علاقاتنا تاريخية

علي العمودي (أبوظبي)

أعرب معز بنميم، سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الإمارات، عن تقدير وامتنان بلاده للدعم الذي قدمته دولة الإمارات، ومستوى العلاقات والاتصالات القائمة بين البلدين الشقيقين.

وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» إن ذلك يؤكد متانة العلاقات التاريخية التي تربط تونس بدولة الإمارات وتميزها على الصعد كافة، مجدداً حرص بلاده على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العلاقات بينهما تعود إلى بداية سبعينيات القرن المنصرم، عندما قدم أول سفير تونسي أوراق اعتماده للمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الرابع عشر من يونيو من عام 1972.

وأكد السفير بنميم أن ما يجمع القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين علاقات أخوية متميزة مبنية على الاحترام المتبادل، مشيراً في هذا الصدد إلى رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بقصر قرطاج في السابع من الشهر الجاري. والاتصالات الهاتفية بين الرئيس التونسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي جرى خلالها التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، والرغبة في المزيد من التعزيز والتطوير لها.

وجدد السفير التونسي لدى الدولة «فائق الشكر وبالغ الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على ما تقدمه لتونس من دعم أخوي متواصل ومدّ تضامني، كان أحدثه إرسال طائرتين محملتين بكميات من الإمدادات الطبية، إضافة لتوفير 500 ألف جرعة من لقاح كوفيدـ 19، في إطار دعم جهود تونس في مواجهة جائحة كورونا».

وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها بلاده مؤخــــراً، أكد السفيــــر معــز بنميم أن هذه القرارات الرئاسية هي تدابير مؤقتة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة، وفقاً للدستــــور إلى حين ما وصفـــــه بـ«زوال الخطــــر الذي يداهم الدولة التونسية ومؤسساتها، وبما يكفل استكمال المسار الديمقراطي وحمايته في كنــــف الأمن والاستقــــرار».

دستوري

أشار السفير التونسي إلى أن «الرئيس قيس سعيد يعد رجل قانون دستوري درّس القانون لأكثر من ثلاثة عقود، ويحتكم إلى الدستور في جميع قراراته، ويلتزم شخصياً بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون، فضلاً عن ضمان استقلال القضاء ونجاعته في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس»، مضيفاً أن «الرئيس سعيد حريص على احترام حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان، ولا توجد هناك نية للتضييق على رجال الأعمال أو مصادرة أموالهم»، مشدداً على أهمية عدم الانجرار وراء الادعاءات والأكاذيب التي تروج لصورة غير حقيقية للوضع في تونس.

واختتم السفير بنميم تصريحاته بالتأكيد على «أن تونس ماضية قدماً في مسارها الديمقراطي وملتزمة بحماية الحقوق والحريات، وأن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، استجابة لتطلعات وآمال الشعب التونسي، ستمكن من تصحيح المسار الديمقراطي في تونس نحو مزيد من التكريس لمبادئ حقوق الإنسان ودولة القانون وحماية الحريات العامة والخاصة».