ضابط بشرطة دبي يحصد «أفضل مدير تنفيذي» لـ 2021

دبي (الاتحاد)

حصد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، جائزة أفضل مدير تنفيذي على مستوى الدوائر الحكومية لعام 2021، وذلك ضمن جائزة «Future Workspace Awards 2021»، المقدمة من منصة صانعي القرار (CXO DX) ومقرها دبي.

وجاء فوز العميد الرزوقي، إلى جانب 65 شخصية من القيادات التنفيذية الذين تم اختيارهم على مستوى الشرق الأوسط، لدورهم البارز في استمرارية الأعمال خلال الجائحة. وفاز العميد الرزوقي بالجائزة، نظراً لدوره في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والتي ساهمت في استمرار تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور بكل حرفية.

وأكد العميد الرزوقي أن الفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي يأتي بفضل توجيهات معالي الفریق عبدالله خلیفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحرصه الدائم على مواكبة أفضل التطبيقات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسة في مجال العمل الذكي والذكاء الاصطناعي.