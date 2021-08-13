16 ألف حيوان في حديقة العين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نجحت حديقة الحيوانات بالعين في تسجيل 15.960حيواناً ينتمون إلى أكثر من 200 نوع، بينما بلغ عدد المواليد المسجلين بالحديقة في برنامج «زيميس» منذ 2020 وحتى الآن نحو 900 مولود من مختلف الأنواع، حيث يعد البرنامج منصة عالمية معنية بتسجيل بيانات ومعلومات الحيوانات في حدائق الحيوان حول العالم.

وقالت لطيفة الشامسي موظف تسجيل الحيوانات في الحديقة: «تعمل الحديقة على استخدام «زيميس» وهو برنامج يضم معلومات شاملة مصمم لإدارة البيانات حول مدخلات وترتيب ونوع الحيوانات المطلوبة والمتاحة، فضلاً عن تسجيل الملاحظات السلوكية لكل حيوان وسجلات الأعلاف وغير ذلك من المعلومات، ويتم حفظ البيانات ومشاركتها مع حدائق الحيوان الأخرى، وتم تصميم الموقع للاستخدام من قبل المسجلين والمربين وغيرهم من ذوي العلاقة وموظفي رعاية الحيوان، ويشترك فيه حوالي 1200 حديقة حيوان معترف بها عالمياً».

وأوضحت لطيفة الشامسي: «تستفيد الحديقة كغيرها من حدائق الحيوان، من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالحيوانات أولاً بأول مثل المواليد والوفيات أو نقل الحيوانات من مكان لآخر، كما يتم استخدام بيانات البرنامج في إعداد التقارير المطلوبة».

وأضافت أن البرنامج يلبي طلب المهتمين بأنواع معينة من الحيوانات، حيث إنه يحتوي على ملف خاص بكل حيوان يضم جميع البيانات منذ ولادته مروراً بجميع مراحل حياته بما فيها الحالة الصحية وأسلوب تعايشه.

وأوضحت أنه من خلال البرنامج وعند انتقال الحيوان إلى حديقة حيوان أخرى يتم نقل المعلومات الخاصة به بشكل إلكتروني بضغطة زر، من خلال نقل وإدراج ملفه إلى الحديقة الأخرى بصورة أسهل وكذلك الحال بالنسبة إلى جميع الحيوانات التي تضمها الحديقة، حيث يحفظ البرنامج البيانات وتكون متاحة للباحثين والخبراء والمسؤولين وموظفي الحديقة.