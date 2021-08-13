مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات لـ«الاتحاد»: 3.000.000 راكب بمركبات الأجرة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن الهيئة نقلت أكثر من 3 ملايين راكب بمركبات الأجرة في إمارة رأس الخيمة خلال النصف الأول من عام 2021 بزيادة قدرها 17.4 % مقارنةً بذات الفترة من العام 2020. كما أن مركبات الأجرة قطعت أكثر من 41 مليون كم لإيصال الراكبين إلى وجهاتهم المختلفة ضمن أعلى مستويات الجودة والأمن والسلامة، وحققت الهيئة خلال النصف الأول من العام 2021 نقلة نوعية بتخفيض زمن وصول مركبة الأجرة للمتعاملين خلال 3 دقائق من وقت الطلب، مما ساهم في ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن خدمات حجز مركبات الأجرة عبر تطبيق «كريم/هلا» إلى 96 %، ولفت أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للحملة التسويقية والتوعوية المكثفة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية والتي لاقت تجاوباً كبيراً من قبل مستخدمي مركبات الأجرة.

إسماعيل البلوشي

وقال المهندس إسماعيل البلوشي في حواره مع «الاتحاد»: إن البيانات الإحصائية في الهيئة أظهرت إقبالاً إيجابياً على خدمة الحجز الذكي لرحلات الحافلات بين المدن التي أطلقتها الهيئة العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة في الحجوزات من خلال تطبيق «راك باص» 124% خلال العام 2021 مقارنة بالعام الماضي. وأن معدل الحجوزات الإلكترونية ارتفع بنسبة 7.6% مقارنة بإجمالي عدد الحجوزات المنفذة، وتسعى الهيئة إلى تشجيع النقل الجماعي بين مختلف الإمارات وتعزيز ثقافة المتعاملين لتوجيههم إلى خدماتها الإلكترونية والذكية التي تقدمها، بما يوفر الوقت والجهد ويحقق رؤيتها «الريادة في تنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية».

وذكر أن الهيئة نقلت أكثر من 150 ألف راكب من وإلى إمارة رأس الخيمة من خلال أسطول حافلات النقل العام في النصف الأول من عام 2021، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من خدمة النقل الداخلي، والذي سيضيف خيارات جديدة للتنقل في الإمارة، بما يحقق انسيابية التنقل لجميع فئات المجتمع، وحققت الهيئة نسبة إغلاق بلغت 100% من طلبات المفقودات الواردة إليها من مستخدمي مركبات الأجرة والحافلات خلال النصف الأول من العام، والتي تنوّعت بين مقتنيات شخصية، وأجهزة إلكترونية ووثائق وجوازات سفر وغيرها، حيث تم تسليم 99% منها إلى أصحابها.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى تعزيز المنظومة الرقابية في وسائل النقل من خلال تنفيذها لمشروع الكاميرات الذكية والمرتبط بمركز التحكم والرقابة الذكي، والذي سيساهم في تعزيز عملية تتبع المفقودات الخاصة بالمتعاملين والوصول إليها في أسرع وقت ممكن لضمان تحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى «إسعاد الناس».

معاملة إلكترونية

وكشف البلوشي أن الهيئة أنجزت أكثر من 7085 معاملة إلكترونية خاصة بخدمات تراخيص النقل عبر منصة الخدمات الرقمية والتي أطلقتها الهيئة خلال شهر أبريل من العام الحالي، حيث بلغ معدل زمن إنجاز المعاملة 3 دقائق، مما نال استحسان ورضا المتعاملين، وساهم في تخفيض زمن الانتظار في مركز سعادة المتعاملين وزيادة الإقبال على الخدمات الإلكترونية، وذكر أن المؤشرات أظهرت إقبالاً متزايداً على خدمة السكوتر الكهربائي من قبل الجمهور والذين تجاوز عددهم أكثر من 18 ألف مستخدم خلال النصف الأول من العام 2021، وبلغ عدد الرحلات المنفذة أكثر من 45 ألف رحلة، من خلال 443 سكوتر كهربائياً موزعاً في مواقع مختلفة في الإمارة قطعت خلالها أكثر من 155 ألف كم.

تدريب السائقين

ولفت أن الهيئة نفذت أكثر من 4000 حصة تدريبية خلال النصف الأول عبر تطبيق البوصلة المخصص لتدريب السائقين، حضرها أكثر من 1165 متدرباً من سائقي وسائل النقل ومشرفات النقل المدرسي، وذلك ضمن 18 برنامجاً تدريبياً صممتها الهيئة بحرفية لمواكبة أبرز المحاور كالقيادة الآمنة، خدمة المتعاملين، الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد-19، ترك المسافة الآمنة، وتغيير مسار المركبة، موضحاً أن المتدربين يخضعون لاختبارات تقييم مدى الاستفادة بعد البرنامج تدريبي، والجدير بالذكر أن نسبة النجاح بلغت 97% من إجمالي عدد الاختبارات المكتملة.

وأشار إلى أن مركز الاتصال بالهيئة تلقى 52713 مكالمة خلال النصف الأول، بزيادة وقدرها 31% عن النصف الأول من العام 2020، حيث تم خلالها الرد على كافة استفسارات وطلبات المتعاملين وبلغت نسبة إغلاق الطلبات 100% خلال البعد الزمني المحدد، كما تعاملت الهيئة خلال النصف الأول مع أكثر من 40 ألف طلب عبر قنوات التواصل المعتمدة في الهيئة، وإغلاق الطلبات بنسبة 100% من قبل فريق العمل ضمن الإطار الزمني المحدد، والتي انعكست بشكل إيجابي على رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.