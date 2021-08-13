«الدفاع المدني»: 10 نصائح للتعامل مع الحرائق

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، 10 نصائح للتعامل مع الحرائق، وذلك ضمن جهودها للتعريف بأنواع الحرائق والأسباب التي تؤدي إلى نشوبها وطرق التعامل معها، وكذلك طرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها من قبل أفراد المجتمع لتفادي وقوع حوادث الحريق، وكيفية إبلاغ الدفاع المدني والتعامل مع الحادث.

وشملت الإرشادات، تكليف أحد أفراد الأسرة ليقوم بعملية إخلاء المكان من الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم عند نشوب الحرائق، وذلك بهدف إجلاء الفئات الأكثر حاجة للمساعدة أولاً وضمان خروجها من مكان الحريق في فترة زمنية وجيزة، بما يقلل من معدلات الخطر التي قد يتعرضون لها، ويسهم في حمايتهم وضمان أمانهم.

وتضمنت الإرشادات إغلاق الباب الخلفي خلال خروج الشخص، بهدف تأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة وكسب المزيد من الوقت، إضافة إلى المساعدة في إخلاء المكان بسرعة دون تدافع مع الآخرين، وتجنب استخدام المصاعد، نظراً لخطورة استخدامها عند نشوب الحرائق، حيث يجب استخدام مخارج الطوارئ المخصصة في كل مبنى والمؤدية إلى خارج المبنى.



البُعد عن الهلع والفزع

وشملت الإرشادات أيضاً، الحرص على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين والتأكد من أحوالهم الصحية وقدرتهم على الخروج بقدر المستطاع، إضافة إلى البُعد عن الهلع والفزع والمحافظة على الهدوء وحسن التصرف، وفصل مصادر تيار الكهرباء والغاز، ومحاولة إطفاء الحريق عند بدايته دون تعريض النفس أو الغير للخطر، والتوجه لأقرب منطقة تجمع محددة والاتصال برقم الطوارئ.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى اتباع ممارسات السلامة العامة للحد من خطر الحرائق، والمتمثلة في الحفاظ على سلامة التوصيلات الكهربائية بشكل عام، وصيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، والتأكد من إصلاح أي تماس كهربائي على الفور، وكذلك التأكد من أن كافة الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة في الأنابيب المعزولة، مع وجوب استخدام أجهزة ومعدات كهربائية ذات جودة عالية، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عن كافة الأجهزة غير المستخدمة، والتأكد أيضاً من فصل الكمبيوتر المحمول عن التيار الكهربائي بعد استخدامه وعدم وضعه على الأقمشة أو المواد القابلة للاشتعال، فضلاً عن فصل وعزل كافة مخارج الكهرباء التي يمكن للأطفال الوصول إليها.