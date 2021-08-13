شرطة أبوظبي تُحذر من خطورة إرباك السائقين على «مسار التجاوز»

أبوظبي (الاتحاد)

بثت شرطة أبوظبي «فيديو» يكشف قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات المتقدمة على «مسار التجاوز» والالتصاق بها، مما يتسبب في إرباك السائقين بصورة خطرة على الطرق قد تصل في بعض الأحيان إلى حالة من العناد ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية أليمة نتيجة عدم تقدير مستخدمي الطريق، وترك مسافة أمان كافية تسمح بتقاسم الطريق وانسيابية الحركة المرورية.

وأشارت إلى مخاطر قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية، ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية السائقين، وضمن حملة «درب السلامة» إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لسلامة الجميع، موضحة أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القادمة من الخلف، أو من جهة اليسار «مسار التجاوز» قيمتها 400 درهم.

ولفتت إلى أن مخالفة «عدم ترك مسافة أمان بين المركبات» تُعد أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية على الطرق، وأوضحت أن التسبب في الحادث بسبب عدم ترك مسافة أمان كافية يطبق عليه القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي القيمة المالية لفك حجز المركبة 5000 درهم على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، ولمدة أقصاها 3 أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني، وكذلك تطبيق البند «52» في قواعد وإجراءات الضبط المروري رقم «178» لسنة 2017 على السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدر بـ400 درهم، و4 نقاط مرورية على قائد المركبة.