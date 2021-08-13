رفض طلب «هبة» لعدم وجود دليل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع حول هبة العقار والأسهم بين الأبناء برفض طلب الزوجة الثانية أم لأبناء قصر مع مطلقة أم لابن قاصر، لعدم وجود شهود أو دليل ملموس من قبل الزوجة الثانية وطليقته حول توافر القبض والحوز للمال الموهوب في الطلب المقدم للمحكمة، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة الزوجة الثانية أم لأبناء قصر مع مطلقة أم لابن قاصر دعوى قضائية ضد والد أبنائهم القصر، مطالبين بنصيب أولادهن من هبة العقار والأسهم والتي كانت معها الدعوى.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببطلان هبة العقار والأسهم مثار النزاع على دعامتين، الأولى، هي عدم توافر القبض والحوز المستقل بالنسبة لزوجته الثانية ولمطلقته، والثانية: ما استخلصته المحكمة صحيحاً من الأوراق – وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية – من أن الواهب بهبته قطعة الأرض والأسهم مثار النزاع لطليقته قد ترتب عليه مفاضلة بين زوجتيه وأولاده بلا مبرر، اعتباراً بأن الواهب لديه زوجتان في عصمته، الزوجة الأولى هي الموهوب لها ولديه منها 5 أولاد، والزوجة الثانية، هي الشاكية ولديه منها 4 أولاد قصر، كما أن لديه ابناً قاصراً من مطلقته.

ونظراً لما تقدم ذكره قضت محكمة النقض أبوظبي، وإذ كانت هذه الدعامة الثانية تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم، فإن النعي عليه في خصوص الدعامة الأولى بشأن ما تثيره طليقته من توافر القبض والحوز للمال الموهوب وعدم تحقيق الحكم المطعون فيه لدفاعها في هذا الخصوص بشهادة الشهود كطلبها – وأياً كان وجه الرأي في صحته – يكون غير منتج مما يضحى معه النعي على الحكم بأسباب الطعن جميعها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.