الطقس المتوقع غدا السبت في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 17:11 والمد الثاني عند 04:56، والجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 23:01.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 13:19 والمد الثاني عند الساعة 02:33، والجزر الأول عند الساعة 20:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.